Lutto nel quartiere: addio a Enzo "Macchiulella"

Lutto a Napoli per la prematura scomparsa di Enzo Cavaliere, da tutti conosciuto come "Macchiulella". Enzo è venuto a mancare a 53 anni lasciando nel dolore l'intera comunità cittadina che in queste ore si stringe alla famiglia.

I funerali si terranno domani, 15 novembre 2023, alle ore 10,45 nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli (Lotto 17). Tanti i messaggi per lui anche sui social. "In una settimana ho perso 2 persone a me troppo care. pochi giorni fa mio fratello Angelo.

E oggi mio fratello,socio amico Enzo Cavaliere. Sono tutto confuso e ancora devo mettere a fuoco tutto questo e mai possibile che sia successo tutto questo. Sono distrutto ciao enzu stai insieme ad Angelo anche se litigavate spesso so che vi volete bene rip", ha scritto Gaspare.