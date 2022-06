Critico gastronomico muore in un noto ristorante stellato

E' morto il critico gastronomico Enzo Caldarelli, mentre si trovava in un noto ristorante della Penisola sorrentina, Don Alfonso 1890. Il libero pensatore, viaggiatore solitario che non si riconosce in nessuna casta o tribù come amava definirsi, era nel locale stellato di Massa Lubrense, nonostante fosse chiuso, per un appuntamento di lavoro con un critico straniero.

Prima di mangiare, mentre era ancora in camera, ha accusato un malore. Soccorso subito dallo staff di Don Alfonso con un defibrillatore è deceduto, dopo l'arrivo anche del personale medico.

Caldarelli soffriva già di alcune patologie.