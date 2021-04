L'arte piange Enzo Aulitto: le sue opere esposte in tutto il mondo

Mondo dell'arte in lutto per la morte di Enzo Aulitto . Aulitto, artista 66enne originario di Pozzuoli, ha esposto in importanti città italiane e straniere ( Napoli, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Praga, Francoforte, Barcellona, Monaco) con mostre personali e rassegne collettive. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno facendo il giro dei social. Tra questi c'è quello di PozzuoliORA.

"Ha sempre dato un contributo alla sua amata terra"

"Ciao Maestro! Oggi è un giorno triste per noi e per tutta la comunità di Pozzuoli. È andato via il maestro Enzo Aulitto, artista di fama e persona di una sensibilità straordinaria. Ha sempre creduto in noi. Ci ha regalato il nostro inno, ha partecipato attivamente a tutti i nostri eventi, era sempre pronto a dare una mano, a mettersi in gioco, a sostenerci come poteva.

Con la sua arte era sempre pronto a dare un contributo per la sua amata terra. Alla notizia le chat dei gruppi politici, di militanti e di associazioni, sono piene di messaggi di cordoglio. Ci stringiamo forte al dolore della famiglia, della moglie Pina e dei figli Enrico ed Arianna, da sempre nostri amici fraterni. Enzo rimarrà con noi, nelle nostre lotte, nei nostri sogni e nella nostra voglia di riscatto. Che la terra gli sia lieve".