Lutto nella Polizia Municipale: addio all'ex luogotenente Enrico Kesler

Lutto a Napoli per la morte improvvisa di Enrico Kesler, luogotenente della Polizia municipale presso la sezione San Lorenzo. Kesler, che da poco era andato in pensione, viene ricordato da tutti per la sua professionalità e la sua bontà d'animo.

Sono tanti i messaggi comparsi sui social poer lui, dopo che la notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare. "È con dolore che ho appreso della morte di Enrico Kesler, è stato una colonna della polizia municipale di Napoli e in particolare della sezione San Lorenzo. Il mio abbraccio va alla famiglia, al capitano Marraffino e a tutti i colleghi che ogni giorno lavorano seguendo il suo esempio", scrive Armando.

O ancora, c'è il messaggio di Lucia: "Lo diceva sempre zio Luciano che tu eri suo amico vi siete sempre voluti bene e adesso anche da lassù continuerete a stimarvi vanno via i migliori buon viaggio Enrico Kesler". Al dolore della famiglia di Kesler prende parte anche Maria Caniglia, presidente della IV Municipalità: "È con dolore che ho appreso della morte di Enrico Kesler, è stato una colonna della polizia municipale di Napoli e in particolare della sezione San Lorenzo. Il mio abbraccio va alla famiglia, al capitano Marraffino e a tutti i colleghi che ogni giorno lavorano seguendo il suo esempio".