Addio Emanuele Liguori, primo pizzaiolo dell'Antica pizzeria da Michele

Si è spento Emanuele Liguori, storico pizziaiolo dell'Antica pizzeria da Michele. Il noto brand partenopeo ha postato un messaggio sulla proprio pagina Facebook: "Caro Emanuele, ci manchi già tantissimo. Nostro primo pizzaiolo, entrato giovanissimo in pizzeria, grande lavoratore e splendida persona, sei e resterai sempre parte della famiglia Condurro. Per chi vorrà salutare Emanuele, i funerali si terranno domani, lunedì 15 maggio, alle ore 10,30 nella chiesa di S. Giacomo degli Italiani, in Via Nuova Poggioreale, 165".