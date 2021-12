Addio a Emanuele: il giovane papà ucciso da un brutto male

Lutto a Napoli per la morte di Emanuele Cimmelli. Il 28enne, papà di due bimbi, è stato portato via all'affetto dei suoi cari da un brutto male. Tanti i messaggi pubblicati sui social per ricordarlo. TRa questi c'è quello del caro amico Rosario.

“Non ci posso ancora credere – scrive – che non ci sei più. Sei stato un leone dal primo giorno Siamo stati una sola cosa dal primo giorno, non ti ho mai lasciato da solo nemmeno un istante. Non lo volevo mai immaginare questo giorno. Mi hai spezzato il cuore, ora come farò io senza di te vitami”.

“Ti ricorderò sempre – scrive, invece, un'amica – con tanto amore e affetto mio piccolo Manù. Ogni volta che mi vedevi mi riempivi di abbracci e baci, poi mi dicevi Stefa che ti ho fatto passare eh quando mi portavi a scuola e ridevi”.