Addio all'attivista Eduardo "Piero" Sorvillo: "Ricorderemo il modo unico in cui sorridevi"

Lutto a Napoli per la morte prematura di Eduardo "Piero" Sorvillo. Il noto attivista, molto vicino al mondo dei centri sociali partenopei, è venuto a mancare a 63 anni. Tanti i messaggi per lui.

Tra questi c'è quello del Laboratorio Politico Iskra: "Non ci vengono tante parole in questo momento. Alziamo i pugni al cielo e ti salutiamo: per sempre con noi in tutte le nostre lotte, assemblee, momenti passati a rilassarsi dopo un corteo o una giornata piena di appuntamenti. Ciao Pieri’ . La terra ti sia lieve. Mercoledì 19 ottobre dalle ore 11 al CSOA Officina99 in via Carlo di Tocco 101 sarà possibile dargli l'ultimo abbraccio.

Alle ore 15.00 vi sarà una commemorazione collettiva. ".

Poi, c'è il messaggio di Cristina: "Di te ricorderò per sempre il modo unico in cui sorridevi a Matilde, il modo unico in cui chinavi il capo da un lato per dire una tenerezza di affetto inaspettata, quella tua generosità struggente delle piccole cose, quei tuoi abbracci sempre seguito da un semplice chiaro inequivocabile “vi voglio bene” sempre così difficile per tutti da dire. Uno pensa che un guerrigliero, un lottatore, un Compagno sia solo forza,coraggio, durezza ma Tu hai saputo rovesciare anche questo nella tua vita. E mancherai".