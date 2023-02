Lutto in città per la morte di Edmondo: "Ci hai distrutto"

Lutto a Napoli per l'improvvisa e prematura morte di Edmondo Viscardi. Molto conosciuto soprattutto nel quartiere di Posillipo, Edmondo è venuto a mancare a 51 anni, ucciso da un infarto. Sono tanti i commenti che in queste ore sono comparsi sui social per lui.

"Non dimentichero’ mai i tuoi “Buongiorno Principessaaaaaaa” urlati dalla strada, in alto verso la mia finestra a Riva Fiorita. Questa notizia mi ha rattristata tremendamente. Ti voglio bene Eddy, fai buon viaggio", scrive Manuela. O, ancora, c'è il messaggio di Manuel: "Il mondo della pallanuoto ha subito una grande perdita ..( come il tennis ) ..una parte importante della nostra gioventù clorata ..va via con te !! Ciao Edmondo Viscardi ..ti abbiamo voluto bene tutti !!poi ci dirai se tifavi più Posillipo o canottieri!!! Continueremo a farlo".