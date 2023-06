Lutto per la morte del dottor Licenziato: il noto medico ucciso da un brutto male

Lutto ad Afragola dove è deceduto il dottor Salvatore Licenziato. Il noto medico di base è stato stroncato, a soli 59 anni, da un brutto male contro cui lottava da tempo. Lascia la moglie e due giovani figli. Tanti sono i messaggi di cordoglio diffusi nelle scorse ore.

"Una brutta notizia. C'ha lasciato Salvatore Licenziato, un medico di base sempre disponibile. E non è una cosa scontata. Per me, oltre che medico di base, era anche un amico 'azzurro'...", ha scritto Antonio. O, ancora, c'è il messaggio di Rachele: "Non sono brava con le parole.in questo momento sono solo confusa .ma una cosa te la dico.ti saluto allo stesso modo in cui ti salutavo sempre. Arrivederci Doc".