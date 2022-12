Marcello ucciso nel sonno da un malore: addio all'amato dottore

Lutto a Castellammare di Stabia per la prematura morte del dottor Marcello Spina, noto medico dell'ospedale di Gragnano. Il dottor Spina sarebbe deceduto a seguito di un malore che l'avrebbe colpito nel sonno.

Tanti i messaggi per lui anche sui social. Un post gli è stato dedicato dalla pagina "Stabiesi Doc": "Purtroppo abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa improvvisa del dottor Marcello Spina, uno dei migliori medici e professionisti che la nostra città abbia mai avuto. Una grande perdita per tutti. Il nostro pensiero va a tutta la sua famiglia. I funerali si svolgeranno domani mattina in Cattedrale. R.I.P.".