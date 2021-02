Covid, nuova vittima fra i medici: addio al dottor Manfredi

Lutto a Mugnano per la morte del dottor Manfredi che ha perso la sua battaglia contro il Coronavirus. A darne notizia è il sindaco Luigi Sarnataro che sui social ha scritto: "Questa pandemia si è portato via anche il dott. Manfredi, stimatissimo medico della nostra città. Da parte mia e dell’intera amministrazione comunale sentite condoglianze alla famiglia, orgogliosi di questo nostro concittadino, e di quanto fatto per tante persone, compreso il sottoscritto. R.I.P.".