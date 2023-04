Addio al dottor Russo: l'amato chirurgo ucciso da un brutto male

Lutto a Casoria per la morte del dottore Giulio Russo. Classe '49, stimato medico chirurgo ed ex assessore del comune del Napoletano, il dottor Russo è stato ucciso da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. Tanti i messaggi per lui anche sui social. Tra questi c'è quello dell'ex sindaco di Casoria Giosuè De Rosa.

"Dopo una lunga malattia è morto il dott..Giulio Russo,un grande medico,sempre disponibile e capace di ascoltare ed alleviare le sofferenze di tanti pazienti che si rivolgevano a Lui per la sua Umanità e Professionalità. Da Sindaco di Casoria,ho avuto l’onore di averlo mio Assessore alla Cultura,sempre all’altezza del Suo compito,realizzo’ tra tante cose,il Museo del C.A.M. Un forte abbraccio alla moglie e ai due figli. Grazie Giulio per tanti esempi di impegno e ed adeguatezza ,che ci lasci. Riposa in pace,nelle terra dei Giusti,ne hai pieno diritto. Ti voglio bene", ha scritto l'ex primo cittadino.