Il dottor Arenga ucciso da un brutto male: "Era stimato e voluto bene da tutti"

Lutto nel quartiere Pontiocelli per la morte del dottor Ciro Arenga. Il noto e stimato medico - ex 118 - è stato ucciso da un brutto male. A darne notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate. Questo il post: "Oggi “nessuno tocchi Ippocrate “ ricorda il collega Dott. Ciro Arenga, medico di medicina generale con studio a Ponticelli , che ci ha lasciati oggi dal letto di una clinica di Cicciano.

Un brutto male lo ha portato via. Era un medico molto stimato e voluto bene da tutti, tempo fa era sceso dalla ambulanza 118 per dedicarsi alla medicina generale". Tanti i commenti per il dottor Arenga. Paola, ad esempio, ha scritto: "

Prima di essere un medico.. aveva capito come pochi che bisogna essere prima un grande uomo con coscienza .. dal buon cuore dalla parola gentile ..dagli occhi allegri .. Ha sempre aiutato chi poteva..appresa la notizia ho avuto un pugno allo stomaco ..meritava tanto e non sicuramente questo ....ah dimenticavo un piccolo dettaglio ...un grande medico ciao dottore non ti dimentichiamo sei sempre nei nostri cuori".