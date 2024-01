Addio al noto cardiologo: "Sorridente, ottimista, disponibile, un vero amico per tanti"

Lutto a Casoria per la morte del dottor Filippo Rossi, noto cardiologo. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal sindaco di Casroai, Raffaele Bene. Queste le sue parole: "Caro Filippo, voglio ricordarti così. Sorridente, ottimista, disponibile, un vero amico per tanti ma soprattutto per me La nostra comunità perde il dottor Filippo Rossi, stimato medico cardiologo ed amministratore della nostra Casoria nel corso della sua luminosa esistenza.

Io perdo un amico al quale ero legato da un affetto profondo e che saluto come avrebbe voluto lui, col sorriso Mi stringo alla famiglia ed ai suoi cari in un momento così doloroso porgendo le mie condoglianze e quelle dell'intera amministrazione comunale".