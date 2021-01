Lutto a Gragnano per la morte del dottor Angelo Mascolo. Medico legale presso la procura di Torre Annunziata, Mascolo è morto a 65 anni. Sui social sono tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del noto medico che era ricoverato al Monaldi di Napoli per Coronavirus. Lutto anche nel comune di Castellammare di Stabia dove Mascolo aveva il suo studio professionale.