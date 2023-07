Lutto nel 118, addio al dottor Carnevale: "Va via un amico di tutti"

Lutto nel 118 per la morte del dottor Giulio Carnevale. A darne notizia è l'asociazione Nessuno Tocchi Ippocrate con un post. "Oggi il 118 della Asl Napoli 2 Nord è in lutto, ci lascia Giulio Carnevale, figura storica della amministrazione della Centrale Operativa 118 del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Come associazione ci uniamo al dolore riconoscendogli l’omaggio che meritava! RIP GIULIO", si legge.

"Un finto burbero....un finto formale....un finto solitario...in realta...Giulio: puntuale, preciso , categorico...ma disponibile affidabile e bastava poco x averlo amico, per sentirsi raccontare confidenze per avere la risoluzione dei problemi che gli ponevi... Giulio ti ricorderemo sempre....col dispiacere che avresti meritato più vita, più serenità più gioia...ciao Giulio", lo ricorda Carla.