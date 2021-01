Grave lutto, addio al dottor Salvatore Scarpati

Grave lutto nel mondo della diagnositica per la morte del dottor Salvatore Scarpati. "Per la BIOLAB srl oggi è una giornata di lutto. È venuto a mancare uno dei soci fondatori, ma soprattutto un amico e una persona eccezionale dai rari valori di lealtà e disponibilità. Salutiamo il Dottor Salvatore Scarpati che ci lascia. Che Dio l’abbia in gloria", si legge sui profili social dell'azienda.

Il cordoglio dell'Azione Cattolica di Napoli

"Tutta la famiglia dell’Azione cattolica diocesana sí stringe intorno a Maria Rosaria Ignarra e i figli Ylenia e Antonio che piangono in queste ore il ritorno alla Casa del Padre del caro Salvatore. Le parole della liturgia ci accarezzano in queste ore dolorose, asciugano le nostre lacrime e ci consegnano la luce della Risurrezione quale sonno nel quale il nostro caro Salvatore si è addormentato. Alla famiglia Scarpati va il nostro abbraccio più forte. Al caro amico di tutti noi, Salvatore, la nostra preghiera", si legge in una nota.