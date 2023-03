Alessandro muore in ospedale dopo un intervento: stava per diventare papà

Tragedia all'ospedale Cardarelli di Napoli dove ha perso la vita un 38enne. Alessandro De Lucia di San Felice a Cancello era ricoverato presso il nosocomio partenopeo per un intervento al rene. Alcune ore dopo lo stesso ha perso la vita. A trovarlo esanime nel suo letto di ospedale gli infermieri che hanno subito attivato tutte le procedure per rianimarlo. Tutto è stato inutile, però.

Nelle prossime ore la Procura potrebbe aprire un'indagine per chiarire i motivi del decesso e verificare se c'è correlazione con l'intervento chirurgico subito. Intanto, la notizia della sua morte è giunta ad amici e parenti come un fulmine a ciel sereno. Sono tanti i messaggi per lui anche sui social. Alessandro, molto noto per la sua attività di informatico, lascia la moglie Maria che presto lo avrebbe reso papà.