Addio a don Umberto Chianese: città in lutto per la morte dell'amato sacerdote

Lutto a Mugnano per la morte di don Umberto Chianese. L'amato sacerdote è scomparso ieri a 87 anni. A piangerlo, in particolare, è la comunità parrocchiale della chiesa dei Ss. Alfonso e Luigi in via Napoli. L'ultimo saluto a don Umberto - ordinato sacerdote nel febbraio del 1963 - sarà celebrato oggi presso la già citata chiesa.

A darne notizia è la stessa comunità parrocchiale, tramite social, che esprime la sua massima vicinanza alla famiglia del prete: "Il Parroco, don Gino Bosso, P. Massimiliano Maturi, i collaboratori e l'intera comunità parrocchiale saldi nella fede in Cristo Signore, partecipano al dolore della famiglia Chianese per la dipartita del caro Don Umberto.

Il Signore conceda a lui, che sull'esempio del Cristo ha consacrato la vita al servizio della Chiesa, di allietarsi per sempre nella compagnia dei santi. Alla Resurrezione".

Un messaggio è stato condiviso anche dalla Diocesi di Napoli: "Signore misericordioso, che al tuo servo Umberto, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato la tua parola e i tuoi sacramenti, donagli di esultare per sempre nella liturgia del cielo".