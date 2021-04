Addio a don Raffaele Alterio: il prete non vedente che guardava con gli occhi della fede

Chiesa di Napoli in lutto per la morte di don Raffaele Alterio. Tutti lo conoscevano come il prete "non vedente" ed è stata proprio questa sua condizione che lo ha portato a voler testimoniare con maggior fervore l'amore per Dio e per la Chiesa.

Don Raffaele aveva 87 anni, 61 dei quali dedicati alla sua missione di pastore. Don Alterio, oltre a scrivere diversi libri, nei quali ha reso testimonianza della sua vita sacerdotale, è stato anche vicario parrocchiale presso la Chiesa "Gesù Cristo Lavoratore" di Casavatore.

Tanti lo stanno ricordando. Tra questi c'è don Giovannipaolo Bianco, parroco della chiesa di Santa Chiara. "R.i.p. Don Raffaele. Guida e pastore della mia infanzia e di tanti ragazzi di Arzano. Hai saputo “guardare” nei nostri cuori. Accompagnaci dal paradiso. Ciao Raf".