Lutto a Sorrento: morto don Pasquale Ercolano

Lutto a Sorrento per la scomparsa di don Pasquale Ercolano, 81 anni, già parroco della cattedrale, molto legato alla squadra di calcio locale. Era un prete molto amato, don Pasquale, che nel 2016 aveva raggiunto 50 anni di sacerdozio. Tra i messaggi di cordoglio comparsi sui social anche quello del Sorrento Calcio: "SEMPRE nel tuo cuore DOVUNQUE al nostro fianco Non esistono parole per ringraziarti a dovere CIAO DON PASQUALE GRANDE PER SEMPRE".