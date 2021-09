Lutto nel mondo della chiesa, si è spento Don Giovì Regine

Si è spento a 93 anni Don Giuseppe Regine, parroco della Chiesa di San Vito. Il terribile lutto colpisce tutta la comunità foriana e la Diocesi di Ischia. Don Giovì, come era conosciuto da tutti era stato ordinato sacerdote il 15 luglio del 1951.

"In questo 17 del mese in cui la nostra comunità di Lacco Ameno si ritrova nel ricordo della Martire Restituta, dopo aver speso la sua vita a servizio della Chiesa Santa di Dio e al servizio della sua sana dottrina, ha concluso la sua esistenza terrena il Reverendissimo Mons. Can. Don Giuseppe Regine Parroco della Parrocchia di San Vito Martire in Forio. Addolorati per questa importante perdita, non solo per la comunità foriana, ma per tutta la comunità isolana ci uniamo nella unanime preghiera a Dio Padre che per intercessione della Vergine Maria, Madre e Regina della Libera, di San Vito Martire e di Santa Restituta V. e M., gli sia concesso sin da ora di poter essere ammesso a Celebrare la Solenne Liturgia della Gerusalemme celeste", è il messaggio di cordoglio della congrega di Santa Maria Assunta.