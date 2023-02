Lutto in città per la morte dell'amato parroco: era ricoverato in ospedale

Lutto a Casaferro, frazione di Marigliano, per la prematura morte di don Giovanni Toscano, parroco di Santo Stefano Protomartire. L'amato sacerdote è morto all'ospedale di Cicciano dove era ricoverato da diversi giorni. I funerali si terranno oggi, alle ore 16, presso la sua parrocchia, celebrati dal Vescovo di Nola Francesco Marino.

Tanti i messaggi per don Giovanni. Tra questi c'è quello pubblicato sulla pagina del Seminario di Nola: "La comunità vocazionale è in preghiera per don Giovanni Toscano presbitero della nostra chiesa nolana, parroco della comunità di S. Stefano Protomartire - Casaferro nel comune di Marigliano, da tempo malato e ricoverato in ospedale a Cicciano, che e tornato alla casa del Padre.

A Cristo, Buon Pastore, affidiamo il carissimo don Giovanni, perché possa ricevere il premio promesso ai servi fedeli del Vangelo. Le esequie si terranno nella parrocchia di Casaferro martedì 31 gennaio alle ore 16:00".