Lutto nella chiesa, è morto Don Gennaro Andolfi

Don Gennaro Andolfi è morto. Era ato nel 1937. La camera aredente sarà allestita nella sala della parrocchia al Villaggio Corsicato dove si terranno i funerali. La chiesa è la Parrocchia Santa Maria dell'Aiuto a San Giorgio a Cremano.

Originario di Ercolano, nel 1979 ha ricevuto la nomina di parroco.

"Carissimi fedeli stamattina all'alba ci ha lasciato il nostro amato mons. Gennaro Andolfi. Oggi pomeriggio sarà allestita nel salone parrocchiale la camera ardente dalle ore 16.00 alle 20. Domani mattina dalle ore 8.00 alla celebrazione dell'esequie delle ore 11.00 il feretro sarà in chiesa per poter salutare il nostro amato pastore". E' il post della parrocchia per la dipartita di Don Gennaro.