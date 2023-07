Lutto al Santuario di Pompei: addio a don Franco

Lutto a Pompei per la morte di don Franco Di Fuccia volto noto del santuario mariano. Questa la nota diffusa sui social: "È tornato alla casa del Padre don Francesco Di Fuccia (per tutti don Franco). Nato a Marcianise (CE) il 12 marzo 1942, entrò in seminario a Pompei all’età di 11 anni. Ha studiato al Seminario regionale di Salerno dove è stato allievo del Maestro Padre Enrico Buondonno sotto la cui guida ha compiuto gli studi musicali. Docente di religione fin da giovane, ha educato generazioni di giovani pompeiani nelle scuole statali di Pompei.

È stato Direttore della Caritas diocesana per lunghi anni. Nel 1977 l’allora Arcivescovo di Pompei, Monsignor Aurelio Signora, chiese a don Franco di organizzare un coro per le esigenze liturgiche del Santuario durante le celebrazioni più importanti. Don Franco raccolse intorno a sé un gruppo di giovani provenienti principalmente dalla Parrocchia del Santissimo Salvatore e del Centro giovanile San Paolo che lui aveva organizzato come centro di aggregazione per i giovani che trovavano occasione di praticare sport (amava il calcio) e di imparare la musica.

Il Coro Pompeiano cantò per la prima volta il 25 aprile del 1977 in occasione del ventesimo anniversario dell’ordinazione episcopale di Monsignor Signora. Da allora don Franco è stato impegnato nella direzione del Coro Pompeiano ininterrottamente per 46 anni nel Santuario di Pompei, specialmente per le celebrazioni natalizie e pasquali, per le ordinazioni sacerdotali, per la Supplica, per le celebrazioni in diretta televisiva dal Santuario di Pompei e in occasione delle visite pastorali dei Pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. I funerali saranno celebrati alle 18 di oggi, in Santuario. Presiederà l'Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo".