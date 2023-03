Chiesa in lutto: addio a don Emilio Mellone

La Chiesa di Napoli è in lutto per la morte di don Emilio Mellone. Sono ancora tanti, a distanza di giorni della sua scomparsa, i messaggi per lui. "Una triste notizia mi giunge questa mattina della tua dipartita caro padre Emilio Mellone. Ho ricordi indelebili, sin da ragazzo, della persona splendida che eri. R.I.P", si legge in un post.

Un messaggio è stato pubblicato anche dalla Diocesi di Napoli: "Signore misericordioso, che al tuo servo Emilio, sacerdote, nel tempo della sua dimora tra noi, hai affidato la tua parola e i tuoi sacramenti, donagli di esultare per sempre nella liturgia del cielo".