E' morto Don Carlo Petrella: "Sempre pronto ad aiutare gli altri"

"Racconta una favola, che un uomo, un bambino e un gruppo di nani, abbiano costruito assieme una grandissima locanda e creato una comunità di uomini: la Locanda del Gigante. Da questa leggenda prende nome il centro di recupero tossicodipendenti di Acerra, ospitante anche detenuti che scontano qui gli ultimi anni di pena per reati connessi allo spaccio di stupefacenti. Alla Locanda, però, non esistono sbarre né porte chiuse ed ognuno degli ospiti è libero di scegliere se partecipare o meno alle attività da svolgere nei campi coltivati che la circondano.A fondarla fu Carlo Petrella, sociologo ed ex dirigente del servizio antidroga della Regione Campania. Uomo buono e sempre disponibile... protratto al bene, al prossimo. Ci mancherai". Scrive sui social Magda Mancuso, giornalista,per la scomparsa di Petrella.