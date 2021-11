Addio a padre Antonio Paladino: ex cappellano dell'ospedale Monaldi

Lutto a Napoli per la morte di padre Antonio Paladino, ex cappellano dell'ospedale Monaldi. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l'intera città. Sonon tanti i messaggi che in queste ore sono stati scritti di chi lo ha conosciuto. Don Antonio, con oltre 60 anni di sacerdozio alle spalle, nella famiglia dei Camilliani che ha annunciato la sua scomparsa con un comunicato.

"Carissimi Confratelli, oggi 21 novembre 2021, i Religiosi della Provincia Siculo-Napoletana comunicano il decesso del Confratello padre Antonio Paladino, anni 85. Dopo l’intervento chirurgico per “frattura sottocapitata al collo femorale sinistro” le condizioni sono peggiorate. Trasferito in sala di rianimazione presso l’Ospedale dei Colli-Monaldi (NA) le condizioni peggiorano di giorno in giorno, il suo organismo ormai debilitato, viene attaccato da tre virus compromettendo tutto il sistema immunitario… viene posto in sala di isolamento perché infetto.

Pian piano si spegneva e alle ore 19.00 di oggi ricevo la telefonata da parte del medico di guardia che padre Antonio ci ha lasciato. I funerali si svolgeranno il giorno martedì 23 novembre c.a. alle ore 16.30, nella Parrocchia Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani di Napoli. La camera ardente sarà allestita nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù al Monaldi. Ricordiamo padre Antonio nelle nostre preghiere".