Addio a don Angelo Berselli: amato parroco dei Quartieri Spagnoli e Forcella

Lutto a Napoli per la morte di don Angelo Berselli. L'amato parroco è stato pastore, per tanti anni, nei Quartieri Spagnoli e a Forcella. La notizia della sua morte è stata diffusa da don Doriano De Luca: £Non ho parole! Oggi sorella morte ci visita per la seconda volta! È salito alla Casa del Padre don Angelo Berselli, parroco per circa 15 anni a Sant’Anna di Palazzo ai quartieri Spagnoli, e poi a Forcella. Sempre in prima linea a favori dei ragazzi e dei giovani, si è speso senza riserve per l’annuncio del Vangelo, centro ogni forma di sopraffazione criminale!".