Addio a Umberto, ex maresciallo dell'Aeronautica: "Persona d'altri tempi"

Lutto a Giugliano per la morte di Domenico Umberto Granata, ex maresciallo dell'Aeronautica Militare. La notizia della sua scomparsa è giunta ieri sera ed è stata diffusa sul gruppo social "Giuglianesi orgogliosi".

Proprio nel gruppo, uno degli amministratori, ha così voluto ricordare Granata: "Ieri sera, purtroppo ci ha lasciati un Membro del Gruppo, l'amico Domenico Umberto Granata, ***Maresciallo dell'Aeronautica Militare ***in pensione. ***Umberto, marito esemplare e padre ***del mio amico/commercialista Crescenzo, della prof.essa Raffaella e di Antonio (Consulente del Lavoro), era una persona d'altri tempi, gentilissima e rispettosa, tempi in cui esisteva il rispetto e l'onore, una persona con la quale spesso scambiavo piacevolmente qualche battuta su Facebook, anche in riferimento alla storia di Giugliano, di cui lui era molto affascinato e di cui mi ha fornito più di una notizia. A nome del Gruppo GIUGLIANESI ORGOGLIOSI, insieme agli altri amministratori dello stesso, formulo le mie e le nostre condoglianze alla famiglia. Riposa in pace Umberto".