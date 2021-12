E' morto in ospedale Domenico De Siano: aveva solamente 25 anni

Si è spento ieri, al'Ospedale La Schiana di Pozzuoli, Domenico De Siano, 25enne di Forio colpito qualche mese fa da una ischemia cerebrale. Il giovane aveva una grande passione per lo sport ed era un'atleta. Lutto sull'isola per la morte di Domenico.

"Oggi è un giorno triste per la nostra Forio. Ci ha lasciati Domenico De Siano. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, ai parenti. Ricorderemo sempre con il tuo sorriso, i tuoi applausi, i tuoi massaggi al tramonto, le nostre chiacchierate, i tuoi salti, da grande atleta quale sei sempre stato, dopo i nostri canestri sugli spalti. Ti porteremo per sempre nel cuore e faremo tesoro della tua bontà d’animo. Grazie per essere stato il nostro massaggiatore ma soprattutto un amico di cuore, a Dio, Domenico", è il post di cordoglio del Forio Basket.