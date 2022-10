Lutto nel Napoletano: Domenico muore schiacciato da un autocarro

Lutto a Sant’Antimo per la morte di Domenico D’Alessio, morto ieri dopo essere stato investito da un autocarro parcheggiato davanti la sua abitazione a Morra de Sanctis.

Domenico, 56 anni, operaio edile, era con un collega e stava andando al lavoro quando, per cause da accertare, è rimasto schiacciato dal mezzo parcheggiato in pendenza senza freno a mano.

Immediati i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della stazione di Morra de Sanctis e di Sant’Angelo dei Lombardi, oltre al medico legale. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore potrebbe disporre l’autopsia sul corpo. I carabinieri indagano sulla dinamica del sinistro.