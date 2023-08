Tragedia in villeggiatura, muore direttore del supermercato

E' morto il direttore del supermercato Piccolo di Palma Campania, Alfredo Minichini. Fatale un infarto che ha colpito il 63enne durante la vacanza al mare.

Tanti i messaggi di cordoglio di amici e colleghi per il decesso del direttore del market. Tra questi, visto che era un grande appassionato di calcio, quello della Società ASD Rossoblu Castel San Giorgio che, 'in tutti i suoi componenti si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Minichini per la perdita del caro Alfredo…un forte abbraccio a tutta la famiglia'…