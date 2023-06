Tennis Vomero in lutto: il presidente Dino Causa ucciso da un malore mentre era in campo

Un malore sul campo da tennis avrebbe ucciso Dino Causa, 63 anni, presidente del Tennis Club Vomero. Oltre che per la sua grande passione per il tennis, Caso era anche un noto e stimato commercialista. L'annuncio della sua scomparsa è stato diffuso sui social dalla pagina ufficiale del club vomerese. I funerali saranno celebrati domani, martedì 27 giugno, alle ore 11 nella Chiesa di Santa Maria della Libera.

"Tutta la grande famiglia del Tennis Club Vomero si chiude nel dolore più grande. Se ne è andato il nostro amatissimo presidente Dino Causa, 63 anni, che guidava il nostro club dal gennaio 2021. Non ci sono parole per questa assurda tragedia, non ne abbiamo e non ne potremmo avere. Solo lacrime sincere e calde per un grande amico, un dirigente, un professionista, un tennista appassionato come pochi. Ci abbracciamo tutti attorno al nostro Dino, domani, martedì 27 giugno, alle ore 11 alla Chiesa Santa Maria della Libera, al Vomero, per l’ultimo saluto al Presidente di tutti noi", si legge in un post.