Noto fotografo ucciso da un brutto male: Diego lascia moglie e figli

Lutto a Villaricca per la prematura scomparsa di Diego Russo, fotografo noto in tutto il napoletano. Diego, 41 anni, lascia la moglie e due figli, ucciso da un brutto male contro il quale combatteva da tempo.

Tanti i messaggi sui social per lui. Gaetano, ad esempio, scrive: "Hai combattuto per 25 Anni, il momento che non avrei mai voluto che accadesse, ma purtroppo le cose belle finiscono, sei stato un Leone, hai dato forza alla tua famiglia e non hai mai mollato nel combattere questa terribile malattia. Hai lasciato un vuoto immenso hai lasciato i tuoi cari, Moglie figli, un padre una madre e un BROTHER, cugini zie parenti e tantissimi amici, sei e rimarrai indelebile nella mia mente eri luce della nostra famiglia , ci hai distrutto BROTHER MIO TI AMO OVUNQUE TU SIA E CHE GLI ANGELI TI ACCOLGONO COME LORO FRATELLO“.

O, ancora, c'è il messaggio di Lucia: “Un ragazzo umile, buono una persona per bene ed un grande professionista. Le parole non bastano. Sei entrato nel cuore di tutte le tue spose con la tua simpatia e la tua solarità. Sono senza parole. Buon viaggio “maestro” come ti chiamavo sempre io”.