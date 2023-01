Addio al diacono Sebastiano Mazzara: "Grazie per tutto quello che ci hai dato"

Lutto a Napoli per la morte del diacono Sebastiano Mazzara. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dall'Istituto Superiore di Scienze religiose "Donnaregina" di Napoli dove è stato alunno. "Il nostro caro alunno diac. Sebastiano Mazzara è tornato alla casa del Padre. La nostra Comunità Accademica, profondamente addolorata, lo ricorda con viva simpatia e stima ed implora la Divina Misericordia di accoglierlo nella schiera eletta dei beati.

Per tutti l'invito a pregare per lui ed a stringersi intorno alla sua famiglia, forti della speranza cristiana e della certezza della vita eterna. Il Direttore dell'Istituto, a titolo personale ed a nome di tutta la Comunità Accademica, formula alla famiglia le più sentite condoglianze", si legge in un post. Un messaggio, inoltre, è stato pubblicato dalla nipote Anna: "Dedico a te il mio pensiero. Sin da piccola mi hai accolta con amore. Il giorno del mio matrimonio ho deciso che celebrassi tu la funzione religiosa. Zio, ti accompagno in questo viaggio e spero che ci sia immensa luce attorno a te. Grazie per quello che mi hai trasmesso negli anni".