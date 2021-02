Lutto a Casalnuovo: addio ad Enrico Improta

Lutto a Casalnuovo per la morte del diacono Enrico Improta. Tra i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno comparendo sui social c'è quello dell'Azione Cattolica locale: "Ciao carissimo diacono Enrico Improta. La famiglia dell’Ac parrocchiale si unisce con tanto affetto in questo momento di dolore ai familiari del caro Enrico. In Paradiso ti accompagnino gli angeli e ti portino al trono di Dio: tu possa sentire la Sua voce di Padre benigno".

"Ti ricorderemo con affetto"

"Grazie per quello che hai fatto per noi carissimo Enrico Improta - viene scritto ancora in suo ricordo - Hai sempre avuto molta stima e fiducia nei confronti di noi giovani. Ci ripetevi in continuazione: "Una cosa vi devo chiedere... Mi raccomando non imitate noi adulti, siete una forza... Continuate così..."... Oggi possiamo dirti che invece proveremo ad imitarti per l'esempio che sei stato, per gli insegnamenti, per il coraggio... Ti ricorderemo con molto affetto. Grazie