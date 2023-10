Lutto in città, addio all'amato dentista: "Ci hai spezzato il cuore"

Lutto a Giugliano per la morte del dottor Giulio Gaudieri. Il noto dentista è mancato a 71 anni. Sono tanti i messaggi per lui che lascia la moglie e due figli. Tra questi c'è quello dell'avvocato Felice Galluccio: "Quando ero piccolo, mio padre mi aveva sempre raccontato di un uomo dalla mente incredibile. Ti descriveva con ammirazione, come grande persona, di una cultura da fare invidia ad un' enciclopedia. E poi mi ha sempre detto che eri uno dei suoi migliori amici, ma, soprattutto, una delle persone migliori in assoluto che la vita gli aveva fatto incontrare.

Per cui è sempre stata una mia grande curiosità conoscere di persona Giulio Gaudieri. Ricordo bene quel giorno, venimmo a casa tua, e ci accolse un uomo minuto, con una stretta di mano decisa ed una luce particolare nello sguardo. Da quel giorno sono passati circa venti anni, e diverse volte ho avuto il privilegio di starti accanto. Ed ogni volta sempre la stessa sensazione.

Posso definirla a tutti gli effetti, emozione. Eri un monumento. Parlare con te mi allargava la mente e, spesso, anche il cuore. Involontariamente mi arricchivi, perché, senza farmi pesare la tua sconfinata cultura, mi trasferivi sempre qualcosa di buono. Giulio era l'orgoglioso figlio di una vecchia Giugliano, che ha rotto lo stereotipo della mentalità di paese e, grazie alla sete di cultura, è finito per diventare intellettualmente superiore.

Precursore e, per molti versi, visionario. Giulio alzava sempre il livello dei discorsi, ma, allo stesso tempo, elevava anche l'interlocutore...dote rara, ma naturale. Ho difficoltà a scrivere di te. Ancora più difficile è farlo con verbi al passato. Ma vorrei, ancora una volta, dimostrarti la mia profonda ammirazione ed allo stesso tempo gratitudine, per tutti i discorsi, tutti i consigli, tutto quello che insegnavi. Mi piacerebbe che la comunità ti dedicasse il giusto tributo. Sei stato un monumento. Grazie Giulio. Non ti dimenticherò".