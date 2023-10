Dario muore in casa dopo una serata in discoteca: aperta un'inchiesta

Lutto a Pompei per l'improvvisa e prematura scompara di Dario Raimo, trovato senza vita nel letto della sua camera dai genitori. Il 29enne era reduce da una serata in discoteca e, secondo quanto raccontano amici e parenti, non soffriva di alcuna patologia.

Domenica mattina la madre del giovane è entrata in camera per svegliarlo, ma il cuore di Dario già non batteva più. Allertato anche il 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce sulla videnca ed ha disposto l'esame autoptico per chiarire le cause del decesso.