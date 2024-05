Lutto in città, Daniele muore a 37 anni: "Ora sei un angelo bellissimo"

Lutto a San Gennaro Vesuviano per la prematura scomparsa di Daniele Gamboni, 37 anni. Il giovane si è spento all'ospedale di Sarno. La notizia della sua scomparsa ha lasciato nello sconforto l'intera comunità cittadina che in queste ore si stringe alla famiglia. Il doloroso annuncio è stato diffuso dagli zii.

Daniele viene ricordato come una persona affettuosa e di gran cuore. Non si conosce il motivo della sua prematura morte. I funerali sono stati celebrati oggi nella Chiesa dei Santi Gioacchino e Anna a San Gennaro Vesuviano. Dopo il rito funebre la salma è stata trasferita a Domicella per la cremazione. Tra i tanti messaggi, pubblicati sui social per lui, si legge: "Ora sei un angelo bellissimo. Riposa in pace".