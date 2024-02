Daniele ucciso a 17 anni da un brutto male: raccontava la sua lotta sui social

Lutto ad Arzano per la prematura morte di Daniele Caprio, il ragazzo di 17 anni ucciso da un brutto male contro il quale combatteva da tempo. La sua storia ha anche fatto il giro del web, da quando cinque anni fa circa si è ammalato. Daniele, infatti, ha condiviso con migliaia di persone - sui social - la sua battaglia, mostrandosi sempre sorridente.

Sono stati sempre tanti i messaggi di incoraggiamento per lui così come sono stati tanti i personaggi dello sport e dello spettacolo che l'hanno visitato all'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli dove era ricoverato.

La notizia della sua morte ha sconvolto l'intera comunità social che, in queste ore, lo sta omaggiando con tantissimi ricordi. Un messaggio è strato pubblicato anche da don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa del Parco Verde a Caivano: "Anche tu, Daniele, sei volato via. Hai lottato, hai sperato, hai sofferto. Abbiamo pregato, abbiamo sperato, ci siamo illusi. Addio, Daniele. Addio. Il cancro, ancora una volta, ha mostrato il suo volto arcigno. In terra dei fuochi continua a mietere giovani vittime. Il Signore ti abbia in gloria, figlio carissimo. E doni ai tuoi genitori tanta forza".