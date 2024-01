"Addio a un mito". E' morto 'D'Artagnan'

"Se ne va un mito. Un autoferrotranviere vero. Sempre allegro e sorridente. Sempre! Un uomo che riceveva i passeggeri nel suo autobus fischiando e cantando. Sempre disponibile verso i colleghi e verso la clientela. In oltre 20 anni credo di non averlo mai visto giù di morale, eppure anche lui aveva i suoi problemi. Come tutti noi del resto. Ha insegnato tanto a noi giovani leve del '97. Un giorno mi disse che bisogna sorridere, sorridere sempre, che la gente non deve sapere che siamo tristi anche quando lo siamo, che noi non abbiamo solo il compito di trasportare le persone, dobbiamo anche trasmettergli felicità. Io non sono mai riuscito a condividere questo suo pensiero, ma l'ho sempre invidiato".

E' il post con il quale Marco Sansone, bus driver di Anm ricorda il collega Raffaele Peltrini deceduto dopo 20 anni di onorata carriera sempre con il sorriso. Il soprannome “D’Artagnan”, come è facile da immaginare era dovuto per la sua somiglianza con il celebre personaggio de “I tre Moschettieri”.