/ Via Giacomo Leopardi

Triste risveglio per la città. In via Leopardi un ragazzo di soli 23 anni è morto dopo la caduta dal quarto piano di un balcone di un palazzo situato a pochi metri dalla stazione della Cumana.

Indagini in corso per stabilire cosa sia accaduto. Non si esclude un gesto volontario. Sul posto la polizia e un'ambulanza del 118.