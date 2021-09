Dramma nel napoletano: il giovane Cristian ucciso da un malore improvviso

Tanti i messaggi in ricordo del 30enne del napoletano

Lutto nel napoletano per la morte di Cristian Trincone, giovane di Quarto. Cristian sarebbe stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. La famiglia, vista una morte così improvvisa, ha chiesto che sulla salma venisse effettuata l'autopsia. Proprio per questo i funerali del giovane si sono tenuti soltanto nel pomeriggio di ieri.

Grande dolore in tutta la comunità cittadina e tanti messaggi in ricordo del giovane. Tra questi c'è quello della Real Partenope 2011, squadra di calcio locale nella quale ha militato il fratello. Questo il messaggio: "SEI VOLATO VIA TROPPO PRESTO E' SENZA SALUTARCI FRATELLO NOSTRO .."TRINCO" CI HAI SPEZZATO IL CUORE...La societa' Real Partenope 2011 piange è si stringe al dolore dei suoi cari è fa le proprie sentite condoglianze alla Famiglia Trincone/Bruno.

Alla mamma,hai fratelli maggiori Nicola è Veronica, alla sua ragazza Maria,e' sopratutto al suo fratellino minore il suo "erede" ex nostro calciatore Enzo Trincone un ABBRACCIO FORTE È SENTITO.! Le parole non servono ora .. ti porteremo nel cuore è il tuo ricordo sui campi di Napoli "SEMPRE ED OVUNQUE" CRISTIAN TRINCONE VIVE CON NOI".