"Stava seguendo la terapia Covid a casa, ma non ce l'ha fatta. Addio ad un grande lavoratore"

"Purtroppo devo segnalarvi il secondo decesso per Covid-19 di un nostro concittadino, un settantenne. Stava seguendo la terapia a casa, ma, da una settimana, dato che la situazione si era complicata, era ricoverato presso l'ospedale di Sorrento. Un uomo semplice, riservato e discreto che ha testimoniato nel lavoro il suo amore per la famiglia. Giunga il mio più sincero cordoglio, unitamente a quello dell'Amministrazione Comunale tutta, alla famiglia. Continuo a chiedervi di tenere atteggiamenti responsabili. Purtroppo nonostante le limitazioni sembra di vivere la normalità tra le nostre strade. Dobbiamo fare tutti dei sacrifici per uscire quanto prima da questa situazione drammatica. Restiamo uniti e ligi ai nostri doveri". Scrive su Facebook Pino Buonocore, sindaco di Vico Equense, sul decesso di un suo concittadino per Covid.