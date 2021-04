"Addio ad un uomo laborioso come una formica, piegato dal lavoro ma sempre sorridente"

"Il coronavirus si porta via un #uomo silenzioso e laborioso proprio come una formica, sempre sorridente e mai lamentoso. Un uomo piegato dal lavoro ma che continuava a trascorrere le giornate nel suo terreno che tanto adorava e che sistemava in modo impeccabile. Allevava animali ai quali si affezionava e sembrava quasi ci dialogasse e tanti gattini erano soliti fargli compagnia e giocare con lui. Onesto e riservato, timido e generoso, ingenuo e schietto. Preferiva raccontare ed insegnare ma sempre con discrezione e rispetto. Non gli piaceva apparire né confondersi tra la gente ma dal cuore nobile e dai toni pacati che infondevano serenità e saggezza. Alla famiglia il cordoglio mio personale e della intera Amministrazione comunale. Ad-Dio".

E' il post di cordoglio di Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, sulla scomparsa, causa Covid, di un suo concittadino.