Lutto a Saviano: morto 76enne positivo al Covid

È deceduto questa mattina, nell’area Covid dell’Unità operativa di Medicina Interna dell’Azienda Moscati, un paziente di 76 anni di Saviano (Na), ricoverato dal 3 giugno.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 19 pazienti: 1 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 9 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 1 in Medicina Interna, 4 in Cardiochirurgia, 1 in Cardiologia, 2 in Geriatria e 1 in Ginecologia.