Comunità in lutto nel napoletano: morto un 68enne per complicanze da Covid

La comunità di Sant'Antonio Abate è in lutto per la scomparsa di un uomo di 68 anni, deceduto per complicanze da Covid. A dare il triste annuncio alla cittadinanza è stata la sindaca Ilaria Abagnale.

"Purtroppo, una spiacevole notizia coinvolge nuovamente il nostro paese. Devo informarvi che un nostro concittadino ricoverato in ospedale è venuto a mancare per le complicanze del Covid-19. D. M., di anni 68, era conosciuto per la sua bontà d’animo verso il prossimo e per la dedizione al lavoro. Alla famiglia a cui era tanto legato, in questo momento dolorosissimo per la perdita del caro congiunto, esprimo il cordoglio personale e dell’intera amministrazione comunale. Che Dio l’abbia in gloria", scrive la prima cittadina sulla sua pagina Facebook ufficiale.