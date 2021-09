Si è spento Mimmo Maione, l'OSS è una nuova vittima del Covid

“Nessuno Tocchi Ippocrate saluta Mimmo Maione, OSS presso l’ospedale Loreto Mare di Napoli, altra vittima del COVID -19. Riposa in pace". Con questo post Facebook l'associazione rende omaggio all'OSS deceduto per le conseguenze del Coronavirus.

Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare Maione da parte di colleghi e amici: "Eri sempre in prima linea, un grande lavoratore. Non ricordo una volta in cui ti ho visto e non eri impegnato nel tuo lavoro", scrive Maria.