Lutto nel cuore di Napoli, muore meccanico di soli 30 anni: era positivo al Covid

Il ricordo degli amici di Luigi Salvati: "Eri un uomo con tanti valori avevi sempre un motivo per sorridere e questa è una delle più belle cose di te"

Lutto nel quartiere Porto per la morte di Luigi Salvati, 30enne napoletano che lavorava come meccanico a piazza Mercato. Il giovane era risultato positivo al Covid-19.

"Mi ha spezzato il cuore appena ho saputo che ci hai lasciato…Non ci posso credere , eri un uomo con tanti valori avevi sempre un motivo per sorridere e questa è una delle più belle cose di te..

Ricordo quella sera che ti eri messo il vestito classico,il papillon e noi ridevamo perchè non era da te vestirsi in quel modo.. Hai lasciato un vuoto immenso", scrive su Facebook Dario, grande amico di Luigi.